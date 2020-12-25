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Рублёв рассказал об отношении к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе

Рублёв рассказал об отношении к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу о споре ВАДА с РУСАДА. Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

«Я русский и что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь», — цитирует Рублёва Marca.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.

По итогам года Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

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