Энди Маррей начнёт 2021 год на турнире категории АТР 250 в Делрэй-Бич

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире категории АТР 250 в Делрэй-Бич (США), который стартует 5 января, сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере». Первый матч Маррея намечен на 8 января и начнётся в 20:00 по местному времени.

На турнире также выступят соотечественники Маррея Даниэль Эванс и Кэмерон Норри. В первую тройку посева войдут канадец Милош Раонич, чилиец Кристьян Гарин и американец Джон Иснер.

Отметим, что Маррей пока по рейтингу не смог попасть в список участников Открытого чемпионата Австралии — британец занимает 122-е место. Позже организаторы выдадут ещё шесть уайлд-кард в основную сетку турнира. Это последняя возможность для Энди поучаствовать в первом мэйджоре года.