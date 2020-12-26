Анжелика Кербер допустила скорое завершение карьеры

Экс первая ракетка мира из Германии трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Анжелика Кербер не исключает скорого завершения профессиональной карьеры.



«В период карантина мне действительно было о чём подумать. Возможно, научилась ценить жизнь вне тенниса. Мысли о завершении карьеры есть, но я полностью доверяю своим ощущениям, сердцу. Буду продолжать выступать, пока получаю удовольствие от игры.



Сейчас готовлюсь к новому сезону и с нетерпением жду Открытого чемпионата Австралии. Тем не менее отчётливо понимаю, что однажды наступит момент, когда нужно будет уйти из тенниса.



Вся эта история с ограничениями и отсутствием зрителей на поле отнимает многое из того, что мне нравится в теннисе.



Станет ли следующий сезон у меня последним? Не готова ответить на такой вопрос. Пока отбросила эту мысль, но если она уже появилась, то избавиться от неё не получится», — цитирует Кербер Zeit Online.

2020 год 32-летняя теннисистка завершила в ранге 25-й ракетки мира.