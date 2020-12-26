Рублёв: во время теста на коронавирус после Adria Tour у меня пошла кровь из носа

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношении к коронавирусу.



«Правда в том, что вы понимаете, что это что-то неконтролируемое. Это может коснуться вас независимо от того, сколько мер предосторожности вы принимаете. Независимо от того, какой контроль вы осуществляете, находитесь ли вы в «пузыре», позитивные тесты всё равно продолжают выявляться.



Заражение Хачанова и всей его семьи? Да, разговаривал с ним, он сейчас в порядке. К счастью, у него было мало симптомов, а вот его жене было хуже. У них сейчас всё нормально. Карен вернулся к тренировкам.



Не знаю, сколько ПЦР-тестов я сдал, но много. Особенно запомнился тест, который был сделан после возвращения с Adria Tour здесь, в Барселоне. У меня даже из носа пошла кровь», — заявил Рублёв в интервью Marca.

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



Этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.