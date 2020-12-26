Медведев и Рублёв сыграют за сборную России на ATP Cup. За Швейцарию заявлен Федерер

Стали известны заявки сборных, которые примут участие в командных соревнованиях ATP Cup, которые пройдут в Мельбурне с 1 по 5 февраля 2021 года. За сборную России сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв, сообщает в своём «твиттере» журналист Дэнни Мише.
Составы других сборных:
Сербия: Новак Джокович и Душан Лайович
Испания: Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут
Австрия: Доминик Тим и Деннис Новак
Швейцария: Роджер Федерер и Стэн Вавринка
Греция: Стефанос Циципас и Михаил Перволаракис
Германия: Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф
Аргентина: Диего Шварцман и Гидо Пелья
Италия: Маттео Берреттини и Фабио Фоньини
Япония: Кей Нисикори и Йосихито Нисиока
Франция: Гаэль Монфис и Бенуа Пэр.
Ещё одной сборной, которая примет участие на турнире, стала команда Австралии. Её состав пока не известен.
Запасной сборной является команда Канады, в составе которой могут выступить Денис Шаповалов и Милош Раонич.
- 26 декабря 2020
-
14:58
-
12:49
-
10:29
-
10:16
- 25 декабря 2020
-
23:15
-
16:48
-
16:06
-
15:21
-
14:24
-
13:04
-
09:33
-
00:01
- 24 декабря 2020
-
23:13
-
21:15
-
19:27
-
18:37
-
16:43
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
11:14
-
10:23
-
10:02
-
09:23
-
00:57
- 23 декабря 2020
-
23:55
-
20:43
-
20:14
-
17:52
-
16:25
-
15:54
-
14:51
-
13:21
-
12:25
-
11:06