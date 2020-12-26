Медведев и Рублёв сыграют за сборную России на ATP Cup. За Швейцарию заявлен Федерер

Стали известны заявки сборных, которые примут участие в командных соревнованиях ATP Cup, которые пройдут в Мельбурне с 1 по 5 февраля 2021 года. За сборную России сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв, сообщает в своём «твиттере» журналист Дэнни Мише.



Составы других сборных:



Сербия: Новак Джокович и Душан Лайович

Испания: Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут

Австрия: Доминик Тим и Деннис Новак

Швейцария: Роджер Федерер и Стэн Вавринка

Греция: Стефанос Циципас и Михаил Перволаракис

Германия: Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф

Аргентина: Диего Шварцман и Гидо Пелья

Италия: Маттео Берреттини и Фабио Фоньини

Япония: Кей Нисикори и Йосихито Нисиока

Франция: Гаэль Монфис и Бенуа Пэр.



Ещё одной сборной, которая примет участие на турнире, стала команда Австралии. Её состав пока не известен.



Запасной сборной является команда Канады, в составе которой могут выступить Денис Шаповалов и Милош Раонич.

Стали известны детали проведения ATP Cup. Призовой фонд турнира сокращён в два раза