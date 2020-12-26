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Медведев и Рублёв сыграют за сборную России на ATP Cup. За Швейцарию заявлен Федерер

Медведев и Рублёв сыграют за сборную России на ATP Cup. За Швейцарию заявлен Федерер
Теннис / ATP 0
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Стали известны заявки сборных, которые примут участие в командных соревнованиях ATP Cup, которые пройдут в Мельбурне с 1 по 5 февраля 2021 года. За сборную России сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв, сообщает в своём «твиттере» журналист Дэнни Мише.

Составы других сборных:

Сербия: Новак Джокович и Душан Лайович
Испания: Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут
Австрия: Доминик Тим и Деннис Новак
Швейцария: Роджер Федерер и Стэн Вавринка
Греция: Стефанос Циципас и Михаил Перволаракис
Германия: Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф
Аргентина: Диего Шварцман и Гидо Пелья
Италия: Маттео Берреттини и Фабио Фоньини
Япония: Кей Нисикори и Йосихито Нисиока
Франция: Гаэль Монфис и Бенуа Пэр.

Ещё одной сборной, которая примет участие на турнире, стала команда Австралии. Её состав пока не известен.

Запасной сборной является команда Канады, в составе которой могут выступить Денис Шаповалов и Милош Раонич.

Стали известны детали проведения ATP Cup. Призовой фонд турнира сокращён в два раза
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