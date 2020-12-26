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Циципас: меня растили русскими — праздную Новый год с большим размахом, чем Рождество

Циципас: меня растили русскими — праздную Новый год с большим размахом, чем Рождество
Теннис / ATP 0
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Греческий теннисист Стефанос Циципас расставил приоритеты в зимних праздниках.

«Все остальные: воодушевлены перед Рождеством. Я: устраиваю ещё большую вечеринку на Новый год», — написал в своём «твиттере» Циципас, добавив хештег «менярастилирусским».

22-летний грек завершил сезон в ранге шестой ракетки мира. В 2020 году он ожержал 29 побед в 43 проведённых матчах. В его активе победа на соревнованиях в Марселе (Франция). В ноябре Стефанос выступил на Итоговом турнире АТР в Лондоне, где не смог выйти из группы.

Ранее Циципас пошутил над россиянином Кареном Хачановым на своей странице в «Твиттере». Говоря о спарринг-партнёре во время карантина в Австралии, он сказал: «Буду тренироваться с русским медведем Хачановым. В основном из-за того, что он приносит на тренировки водку».

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