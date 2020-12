Южный: нечасто видел, чтобы Джокович уже в первом сете орал на судью, как было в Риме

Бывшая восьмая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный рассказал, как отразился сезон-2020, проходивший на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, на лидерах рейтинга АТР — сербе Новаке Джоковиче и испанце Рафаэле Надале.

«Допустим, Надаль. Вот он чувствовал, что ему будет во вред поехать в Америку, и не поехал. Это то, что Надаля отличает от других: «Да, я не играл почти полгода, но я хочу хорошо сыграть на «Ролан Гаррос», поэтому я пропущу Masters 1000 в Цинциннати и «Большой шлем» US Open». Я как бы изнутри это хорошо понимаю, как это происходит и почему он такое решение принял. И как оказалось, он сделал правильно.

А вот Джокович, не пропускал, он был готов. Он вообще был на ходу с начала года. Он ни одного матча не проиграл до этой ситуации на US Open. Но опять же этот его инцидент на US Open произошёл уже в первом сете. Это только первый сет, и как болезненно он на всё это реагировал. Это же что показывает? Что нервная система у Джоковича не готова была вот так вот взять и переключиться. Это мы говорим сейчас о лучшем игроке в мире, что у него был срыв на US Open. Да, можно сколько угодно говорить, что это был несчастный случай, что мяч мог не попасть. Но я нечасто видел, чтобы Новак уже в первом сете швырял мячи, какая бы ситуация ни была. Я нечасто видел, чтобы Новак уже в первом сете орал на судью, как это было в Риме. И уж точно никто из нас никогда не видел, чтобы Новак в финале «Ролан Гаррос» был таким – сам не свой.



И ведь мы сейчас говорим о суперэлите. О лучших. Но такое было на каждом уровне. Потому что действительно очень тяжело, когда ты сидишь в номере, когда не можешь из него никуда выходить, когда ты постоянно должен ходить на тесты, когда ты постоянно должен ждать результатов этих тестов, когда ты не знаешь, что произойдёт завтра. Когда ты не можешь планировать турниры, перелёты, переезды и так далее. А при этом ещё и играть, да ещё и при пустых трибунах», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.