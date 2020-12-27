Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Руседски: у Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде

Руседски: у Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выразил мнение, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на победу в котором может рассчитывать 39-летний Роджер Федерер.

«По моему мнению, у Федерера остался всего один год. Возможно, два, но вариант с одним сезоном звучит более реалистично. Думаю, он сосредоточит все силы на подготовке к двум турнирам — Уимблдону и Олимпийским играм.

Не думаю, что у Роджера есть шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии и тем более „Ролан Гаррос“. Да, он зайдёт далеко, будет неплохо играть, но чемпионство — это слишком.

На Уимблдоне он побеждал восемь раз, а прошлый финал, когда он упустил двойной матчбол с Джоковичем, вероятно, стал самым обидным поражением в его карьере. Тем не менее именно британский мэйджор является его главной целью на сегодня», — цитирует Руседски Daily Express.

«Мирке и детям нравится Япония». Федерер признался, что рад переносу Олимпиады на год
У знаменитого швейцарского теннисиста появилась реальная цель на новый сезон. Он уже планирует поездку в Токио.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020