Руседски: у Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выразил мнение, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на победу в котором может рассчитывать 39-летний Роджер Федерер.



«По моему мнению, у Федерера остался всего один год. Возможно, два, но вариант с одним сезоном звучит более реалистично. Думаю, он сосредоточит все силы на подготовке к двум турнирам — Уимблдону и Олимпийским играм.



Не думаю, что у Роджера есть шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии и тем более „Ролан Гаррос“. Да, он зайдёт далеко, будет неплохо играть, но чемпионство — это слишком.



На Уимблдоне он побеждал восемь раз, а прошлый финал, когда он упустил двойной матчбол с Джоковичем, вероятно, стал самым обидным поражением в его карьере. Тем не менее именно британский мэйджор является его главной целью на сегодня», — цитирует Руседски Daily Express.