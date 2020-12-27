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Роджер Федерер поздравил болельщицу со 100-летием

Роджер Федерер поздравил болельщицу со 100-летием
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поздравил с 100-летним юбилеем свою болельщицу из Бельгии Марию-Луизу де Бельдер.

Швейцарец отправил ей подписанную открытку, в которой также поздравил с Рождеством.

Фото: Het Nieuwsblad

“Это сделало мой день. Не могу поверить, что он подписал ее специально для меня. Знаете, в своё время я с мужем познакомилась в теннисном клубе. Этот спорт привнёс в мою жизнь много прекрасных моментов», — прокомментировала де Бельдер.

Федерер вместе со Стэном Вавринкой попал в заявку сборной Швейцарии на ATP Cup, который пройдёт с 1 по 5 февраля 2021 года в Мельбурне (Австралия).

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