Роджер Федерер поздравил болельщицу со 100-летием

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поздравил с 100-летним юбилеем свою болельщицу из Бельгии Марию-Луизу де Бельдер.



Швейцарец отправил ей подписанную открытку, в которой также поздравил с Рождеством.

Фото: Het Nieuwsblad

“Это сделало мой день. Не могу поверить, что он подписал ее специально для меня. Знаете, в своё время я с мужем познакомилась в теннисном клубе. Этот спорт привнёс в мою жизнь много прекрасных моментов», — прокомментировала де Бельдер.



Федерер вместе со Стэном Вавринкой попал в заявку сборной Швейцарии на ATP Cup, который пройдёт с 1 по 5 февраля 2021 года в Мельбурне (Австралия).