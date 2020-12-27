Миша Зверев станет капитаном сборной Германии на турнире ATP Cup
Бывшая 25-я ракетка мира немецкий теннисист Миша Зверев станет капитаном национальной сборной на командном турнире ATP Cup, который пройдёт с 1 по 5 февраля в Мельбурне, сообщает Bild.
В прошлом году капитанский пост занимали Борис Беккер и Михаэль Кольманн. Однако в конце 2020 года Беккер покинет пост главы мужского тенниса в Федерации тенниса Германии, а Кольманн не сможет попасть в Австралию из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.
В составе сборной сыграют Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф. Миша Зверев — старший брат Александра Зверева. Он побеждал на пяти турнирах ATP (четыре раза — в парном разряде).
Ранее стало известно, что за сборную России на ATP Cup сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Медведев и Рублёв сыграют за сборную России на ATP Cup. За Швейцарию заявлен Федерер
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
22:01
-
21:42
-
16:14
-
14:35
-
14:10
-
12:32
-
10:44
-
00:28
- 26 декабря 2020
-
22:45
-
16:59
-
14:58
-
12:49
-
10:29
-
10:16
- 25 декабря 2020
-
23:15
-
16:48
-
16:06
-
15:21
-
14:24
-
13:04
-
09:33
-
00:01
- 24 декабря 2020
-
23:13
-
21:15
-
19:27
-
18:37
-
16:43
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
11:14
-
10:23
-
10:02
-
09:23
-
00:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам