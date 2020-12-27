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Миша Зверев станет капитаном сборной Германии на турнире ATP Cup

Миша Зверев станет капитаном сборной Германии на турнире ATP Cup
Теннис / ATP 0

Бывшая 25-я ракетка мира немецкий теннисист Миша Зверев станет капитаном национальной сборной на командном турнире ATP Cup, который пройдёт с 1 по 5 февраля в Мельбурне, сообщает Bild.

В прошлом году капитанский пост занимали Борис Беккер и Михаэль Кольманн. Однако в конце 2020 года Беккер покинет пост главы мужского тенниса в Федерации тенниса Германии, а Кольманн не сможет попасть в Австралию из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

В составе сборной сыграют Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф. Миша Зверев — старший брат Александра Зверева. Он побеждал на пяти турнирах ATP (четыре раза — в парном разряде).

Ранее стало известно, что за сборную России на ATP Cup сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

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