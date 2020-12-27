Уткин назвал Медведева, Рублёва и Хачанова «мальчиками-мажорами»

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение о выступлении российских теннисистов Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Даниила Медведева в сезоне-2020.
«У нас давно не было такого поколения мужчин, тем более таких разноплановых ребят, которые одновременно бы входили в подступы к десятке и уже в ней побывали. Я имею в виду Рублёва, Хачанова и Медведева. Заметьте, мы уже смотрим на них несколько иными глазами.
Применительно к Рублёву этот год — год потрясающего прогресса. Он пробился в мировой чемпионат по итогам года, и, в общем, от него этого никто не ждал именно в этом сезоне — шаг за шагом по лестнице, ведущей вверх.
Что же касается Медведева, то, наоборот, мы страдали, глядя на его выступления в этом сезоне. Потому что они уже несколько не соответствовали в целом в каждом из проявлений тому, чего мы от него ждём. То, что мы от него ждём многого, это уже тоже возросшие критерии и возросшие требования. В конце концов, он их окупил, выиграв Итоговый турнир ATP.
В этом поколении российских теннисистов меня привлекает вот такое событие. Мы воспринимаем спорт как социальный лифт, который даёт возможность людям с низов пробиться за счёт собственных способностей, за счёт труда, за счёт таланта. А в нынешнем поколении российских теннисистов мы видим трёх молодых людей, которые не видели голодного и несчастного детства, а Карен Хачанов и Андрей Рублёв вообще дети очень состоятельных родителей.
Мне кажется, это проявление спорта в его изначальном виде, когда люди занимаются спортом, потому что они этого хотят. Они могут этого не делать, но они этого хотят, и у них это получается. Это не отменяет первую ипостась спорта как социального лифта, но нынешнее поколение теннисистов, мне кажется, показывает в этом очень хороший пример.
В хоккее, в футболе, на каждом шагу в любом большом городе мы видим, как богатые родители привозят детей в спорт и используют его как форму досуга, как форму развлечения — чтобы они там покатались, понадевали на себя разную сложную амуницию — и даже не собираются рассчитывать на что-то в будущем, закрывая дорогу кому-то ещё.
А вот в данном случае я вижу очень позитивный пример. Это такие мальчики-мажоры, которые в известном смысле готовы были себя истязать, готовы были идти на все испытания и сейчас показывают себя с наилучшей стороны», — сказал Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба».
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