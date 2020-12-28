Даниил Медведев показал фото с женой
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото с женой Дарьей. В подписи к снимку спортсмен добавил эмодзи сердца и праздничной ёлки.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.
В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.
В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
Во время карантина в Австралии он будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
«Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался жене». Где Медведев находит вдохновение
Даниил Медведев – о закулисной стороне тенниса, о том, что обычно скрыто от фанатов.
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