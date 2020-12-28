Рафаэль Надаль стал третьим теннисистом в истории, проведшим 800 недель подряд в топ-20

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал третьим в истории теннисистом, которому удалось провести 800 недель подряд в топ-20 рейтинга ATP, сообщает Tennis World USA. Ранее это достижение покорилось американцу Джимми Коннорсу и швейцарцу Роджеру Федереру.

Надаль дебютировал в топ-20 4 апреля 2005 года. Рафаэль может обойти Коннорса, если останется в топ-20 на протяжении следующих 14 месяцев. Джимми в период с 1973 по 1990 год провёл в топ-20 860 недель кряду.

В 2020 году испанец завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). Он завершит год на второй строчке рейтинга ATP.

Надаль вошёл в число участников Australian Open, который стартует в Мельбурне 8 февраля.