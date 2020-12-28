Виктория Азаренко показала фото с 4-летним сыном

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко обнародовала фото с четырёхлетним сыном Лео.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Азаренко.
Азаренко родила сына 19 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе. Отцом ребёнка является Билли Маккиг. Виктория и Билли рассталась летом 2017 года.
В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.
За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку. В нынешнем сезоне она завоевала один титул — в Нью-Йорке.
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