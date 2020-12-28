Типсаревич: однажды Медведев выиграет ТБШ и станет номером 1. Вопрос об этом не стоит

Бывшая восьмая ракетка мира Янко Типсаревич поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве.
«Медведев — потрясающий игрок. Не стоит вопрос о том, выиграет ли он „Большой шлем“, потому что однажды он точно выиграет. Не стоит вопрос и о том, станет ли он первой ракеткой мира, потому что в один момент станет. Но что касается доминирования… Джокович, Надаль и Федерер подняли планку настолько высоко, что нынешнему поколению придётся отлично играть на всех покрытиях, чтобы доминировать. В данный момент не могу представить, чтобы Медведев с его стилем игры добился хороших результатов на грунте.
Я считаю, что у него одна из пяти лучших подач в мире, а главная его особенность — интеллект. Даже если играешь в теннис долгое время, не всегда понимаешь, что он делает. Это значит, что он умный и в то же время дисциплинированный игрок. Он настолько умный, что постоянно может менять тактику в ходе матча, поэтому к играм с ним тяжело подготовиться. К тому же стоит отметить его физические кондиции. То, как он двигается при росте 198 см, просто потрясающе», — приводит слова Типсаревича Sportklub.
- 28 декабря 2020
-
17:36
-
16:04
-
15:12
-
14:15
-
13:47
-
12:25
-
11:07
-
10:27
-
09:09
-
09:00
-
02:38
- 27 декабря 2020
-
23:42
-
22:32
-
22:01
-
21:42
-
16:14
-
14:35
-
14:10
-
12:32
-
10:44
-
00:28
- 26 декабря 2020
-
22:45
-
16:59
-
14:58
-
12:49
-
10:29
-
10:16
- 25 декабря 2020
-
23:15
-
16:48
-
16:06
-
15:21
-
14:24
-
13:04
-
09:33
-
00:01