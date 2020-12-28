Типсаревич: однажды Медведев выиграет ТБШ и станет номером 1. Вопрос об этом не стоит

Бывшая восьмая ракетка мира Янко Типсаревич поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве.

«Медведев — потрясающий игрок. Не стоит вопрос о том, выиграет ли он „Большой шлем“, потому что однажды он точно выиграет. Не стоит вопрос и о том, станет ли он первой ракеткой мира, потому что в один момент станет. Но что касается доминирования… Джокович, Надаль и Федерер подняли планку настолько высоко, что нынешнему поколению придётся отлично играть на всех покрытиях, чтобы доминировать. В данный момент не могу представить, чтобы Медведев с его стилем игры добился хороших результатов на грунте.



Я считаю, что у него одна из пяти лучших подач в мире, а главная его особенность — интеллект. Даже если играешь в теннис долгое время, не всегда понимаешь, что он делает. Это значит, что он умный и в то же время дисциплинированный игрок. Он настолько умный, что постоянно может менять тактику в ходе матча, поэтому к играм с ним тяжело подготовиться. К тому же стоит отметить его физические кондиции. То, как он двигается при росте 198 см, просто потрясающе», — приводит слова Типсаревича Sportklub.