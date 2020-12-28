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Иснер — подписчику: все должны носить маски? Тебе промыли мозги

Иснер — подписчику: все должны носить маски? Тебе промыли мозги
Теннис / ATP 0
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Американский теннисист Джон Иснер в "Твиттере" поспорил с подписчиками о целесообразности ношения маски во время пандемии коронавируса.

Сначала Иснер выразил недовольство тем, что тренеров Национальной футбольной лиги (НФЛ) заставляют носить маски во время нахождения возле поля. «Это косметический театр, который не имеет никакого смысла», — написал Иснер.

Один из подписчиков Иснера написал: «Все должны носить маски. Точка». «Тебе промыли мозги», — ответил американец.

«Они несколько раз сдали отрицательные анализы, как и все вокруг них. Это пропаганда», — подытожил Иснер.

После этого один из пользователей даже обратился к организаторам Australian Open: «Может ли правительство Австралии закрыть Иснеру въезд в страну?»

Число заражённых коронавирусом в США превысило 19 млн человек.

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