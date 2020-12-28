Виландер: Олимпиада станет концом карьеры Федерера, но у него всё ещё есть шанс на золото

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил шансы швейцарца Роджера Федерера на золотую медаль Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом 2021 года.
«Последние три или четыре года я говорю, что Олимпийские игры в Токио станут концом спортивной карьеры Федерера. Из-за коронавируса Игры были отложены на год, и, полагаю, его обрадовала эта новость. Думаю, у Федерера по-прежнему есть шанс завоевать золотую медаль на ОИ. В трёх сетах он всё ещё может побеждать лучших игроков тура», — приводит слова Виландера We love tennis.
Летние Олимпийские игры в Токио должны были проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на следующий год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр — «Токио-2020» — сохранено.
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