Андрей Рублёв объяснил, почему не будет играть на Australian Open в парном разряде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему не будет заявляться на Australian Open в парном разряде, чтобы наиграть пару с соотечественником на Олимпиаду в Токио.
«Сейчас сложность ситуации опять же в плане «короны». Обычно я старался играть пару на больших турнирах. Но сейчас я не хочу рисковать. Не дай бог, грубо говоря, у того, кто со мной в паре будет «позитив». Тогда всё! Меня сразу автоматом снимут с одиночки. Поэтому даже пусть это будет маленький риск – там, не знаю, 5 процентов вероятности. Но я не хочу брать этот риск на себя. Потому что если вдруг не дай бог это случится, то я буду себя винить очень сильно. И сейчас на «Больших шлемах», пока не нормализуется ситуация, в парном разряде я точно не буду играть. Тем более, когда сейчас я стою восьмым в мире и есть шансы проходить по турниру дальше», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 29 декабря 2020
-
00:52
- 28 декабря 2020
-
19:58
-
19:31
-
17:36
-
16:04
-
15:12
-
14:15
-
13:47
-
12:25
-
11:07
-
10:27
-
09:09
-
09:00
-
02:38
- 27 декабря 2020
-
23:42
-
22:32
-
22:01
-
21:42
-
16:14
-
14:35
-
14:10
-
12:32
-
10:44
-
00:28
- 26 декабря 2020
-
22:45
-
16:59
-
14:58
-
12:49
-
10:29
-
10:16
- 25 декабря 2020
-
23:15
-
16:48
-
16:06
-
15:21
-
14:24