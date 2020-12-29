Андрей Рублёв объяснил, почему не будет играть на Australian Open в парном разряде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему не будет заявляться на Australian Open в парном разряде, чтобы наиграть пару с соотечественником на Олимпиаду в Токио.

«Сейчас сложность ситуации опять же в плане «короны». Обычно я старался играть пару на больших турнирах. Но сейчас я не хочу рисковать. Не дай бог, грубо говоря, у того, кто со мной в паре будет «позитив». Тогда всё! Меня сразу автоматом снимут с одиночки. Поэтому даже пусть это будет маленький риск – там, не знаю, 5 процентов вероятности. Но я не хочу брать этот риск на себя. Потому что если вдруг не дай бог это случится, то я буду себя винить очень сильно. И сейчас на «Больших шлемах», пока не нормализуется ситуация, в парном разряде я точно не буду играть. Тем более, когда сейчас я стою восьмым в мире и есть шансы проходить по турниру дальше», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.