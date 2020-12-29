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Стефанос Циципас включён в рейтинг «Самых красивых лиц года»

Стефанос Циципас включён в рейтинг «Самых красивых лиц года»
Теннис / ATP 0

Портал TC Candler представил свой традиционный рейтинг «100 самых красивых лиц года». 57-е место в рейтинге занял греческий теннисист Стефанос Циципас. Возглавил список шведский видеоблогер и деятель шоу-бизнеса PewDiePie.

22-летний Циципас в минувшем сезоне выиграл один турнир ATP — в Марселе (Франция). В 43 матчах он одержал 29 побед. За карьеру грек завоевал пять титулов. 2020 год Циципас завершит на шестой строчке рейтинга ATP. В 2019 году Стефанос стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В этом году он не сумел выйти из группы.

Циципас вошёл в число участников Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. По прибытии в Мельбурн игроки попадут на двухнедельный карантин.

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