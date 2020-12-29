Андрей Рублёв: я, наверное, выбрал бы не вакцинироваться

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, планирует ли он вакцинироваться от коронавируса.

«Не знаю. Будет зависеть от ситуации в мире. Какие будут правила. Как это будет всё происходить, когда вакцина уже будет официально во всём мире для всех. В зависимости от того, какие будут требования. Если будет выбор, то я, наверное, выбрал бы не вакцинироваться. А если выбора не будет, то выбора и не будет. Тогда всем придётся делать эту прививку», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском одиночном разряде: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). Он завершит год на восьмой строчке рейтинга ATP.