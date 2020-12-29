«Примерно вот таким странным был 2020 год». Соболенко поэкспериментировала с внешностью

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что в выходной решила поэкспериментировать с макияжем.
«Примерно вот таким странным был 2020 год, согласны? Как-то я подумала (знаю-знаю, это было первое неправильное решение) и решила: а почему бы и нет? Неделю работаю, чтобы в выходной экспериментами заниматься» — написала Соболенко.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.
Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).
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