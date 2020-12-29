Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Примерно вот таким странным был 2020 год». Соболенко поэкспериментировала с внешностью

«Примерно вот таким странным был 2020 год». Соболенко поэкспериментировала с внешностью
Теннис / WTA 0

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что в выходной решила поэкспериментировать с макияжем.

«Примерно вот таким странным был 2020 год, согласны? Как-то я подумала (знаю-знаю, это было первое неправильное решение) и решила: а почему бы и нет? Неделю работаю, чтобы в выходной экспериментами заниматься» — написала Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.

Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).

Александрова, Кузнецова, Свитолина и Соболенко откроют сезон на турнире в Абу-Даби
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020