Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношении к Олимпийским играм.
«Сложно сравнивать нас с другими видами спорта. Просто в теннисе турниры почти каждую неделю, и у нас очень крупные турниры – то есть «Большие шлемы», «Мастерсы» — идут по всему миру. Это то, ради чего мы играем в теннис. В нашем виде спорта очень много важных турниров. Если сравнивать с какими-то другими видами спорта, где они готовятся очень долго, по полгода – ради чемпионата мира, или чемпионата Европы, или Олимпийских игр. А у нас каждый год чуть ли не каждый месяц постоянно какой-то большой важный турнир. И это очень классно.
Но в любом случае Олимпийские игры – это Олимпийские игры, и они всегда будут особенные. Они всегда будут чем-то невероятным, что всегда будет в воспоминаниях, потому что ты представляешь свою страну. Это всё-таки немного другое. Ты в прямом смысле играешь за страну. Это совсем другие чувства, другие эмоции. Ты живёшь с другими спортсменами в Олимпийской деревне. Эти чувства не описать. Это действительно то, что случается раз в четыре года. Это очень большая история, это что-то особенное. То, что для спортсмена будет особенным моментом. Даже просто само участие там. Даже на каких-то крутых турнирах именно классно выиграть, но если ты поучаствуешь и сразу проиграешь, то расстроишься. А на Олимпийских играх именно само участие – это уже очень достойно и очень престижно", — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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