Роджер Федерер и Рафаэль Надаль переизбраны в совет игроков ATP

ATP объявила состав совета игроков на сезон-2021/2022. Ряд игроков остались в составе совета в результате переизбрания: Феликс Оже-Альяссим, Роджер Федерер, Джон Миллман, Рафаэль Надаль, Кевин Андерсон, Энди Маррей и Бруно Суарес.

Жиль Симон вернулся в совет игроков после перерыва. Впервые были избраны Пабло Андухар и Маркус Даниэл. Представителем тренеров будет Даниэль Вальверду.

Первое заседание нового совета состоится уже в 2021 году. На нём состоятся выборы президента и вице-президента организации.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался от переизбрания из-за нового правила ATP. Игроки, состоящие в Ассоциации профессиональных игроков в теннис или любой другой ассоциации, у которой существует конфликт интересов с ATP, не могут присоединиться к совету игроков. Джокович же состоит в PTPA.