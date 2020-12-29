Роджер Федерер и Рафаэль Надаль переизбраны в совет игроков ATP

ATP объявила состав совета игроков на сезон-2021/2022. Ряд игроков остались в составе совета в результате переизбрания: Феликс Оже-Альяссим, Роджер Федерер, Джон Миллман, Рафаэль Надаль, Кевин Андерсон, Энди Маррей и Бруно Суарес.
Жиль Симон вернулся в совет игроков после перерыва. Впервые были избраны Пабло Андухар и Маркус Даниэл. Представителем тренеров будет Даниэль Вальверду.
Первое заседание нового совета состоится уже в 2021 году. На нём состоятся выборы президента и вице-президента организации.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался от переизбрания из-за нового правила ATP. Игроки, состоящие в Ассоциации профессиональных игроков в теннис или любой другой ассоциации, у которой существует конфликт интересов с ATP, не могут присоединиться к совету игроков. Джокович же состоит в PTPA.
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