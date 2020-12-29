«Это была бомба замедленного действия». Анастасия Потапова рассказала о своей травме

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о полученной травме и оценила выступление в прошедшем сезоне. В августе спортсменка перенесла операцию на правом голеностопе. К концу года она покинула топ-100 рейтинга WTA.

«К сожалению, я была вынуждена завершить свой сезон в начале весны. После консультаций с врачами, мы вместе с моей командой приняли решение сделать операцию после повторного травмирования голеностопа. Первый раз я его повредила в прошлом году, во время азиатской серии, на турнире в Корее. Тогда в матче второго круга с Магдой Линетт я неудачно пробила смэш в конце второй партии и подвернула ногу. Как потом выяснилось, я сильно надорвала связку. Врачи мне советовали сразу сделать операцию, чтобы не усугублять ситуацию. Но мы решили продолжить играть. Специалисты тогда предупредили меня, что в случае повторного повреждения без операции уже не обойтись.



К сожалению, так и вышло. Это была такая бомба замедленного действия. Проблема могла вскрыться в любой момент. И в апреле я вновь подвернула ногу. И было принято решение сделать операцию в Москве.



На самом деле немного даже грустно, ведь сезон начинался для меня очень хорошо. Сначала я получила колоссальный опыт, сыграв с Сереной Уильямс в Мельбурне. Затем я впервые дошла до четвертьфинала на «Премьере», потом были ещё два четвертьфинала в Мексике. Я приехала в Индиан-Уэллс в своей лучшей форме. Но, к сожалению, турнир так и не состоялся. Думаю, этот старт был одним из самых успешных за всю мою карьеру. И это не может не радовать. Это значит, что на прошлой предсезонке мы делали всё правильно. И ничего не мешает начать так же хорошо выступать и в новом сезоне», — цитирует Потапову официальный сайт ФТР.