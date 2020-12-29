ATP представила игрокам расписание турниров на февраль-март 2021 года

ATP представила игрокам расписание турниров на февраль и март 2021 года, сообщает L'Equipe. Ранее был объявлен календарь соревнований на первые семь недель сезона — до Открытого чемпионата Австралии.
Расписание турниров ATP
5-13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)
10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)
1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)
22-28 февраля — Монпелье и Кордоба
1-7 марта — Роттердам и Буэнос-Айрес
8-14 марта — Марсель, Сантьяго и Доха
15-21 марта — Дубай и Акапулько
24 марта – 4 апреля — Майами.
Второй год подряд не состоится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Также из календаря были исключены турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.
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