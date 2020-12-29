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ATP представила игрокам расписание турниров на февраль-март 2021 года

ATP представила игрокам расписание турниров на февраль и март 2021 года, сообщает L'Equipe. Ранее был объявлен календарь соревнований на первые семь недель сезона — до Открытого чемпионата Австралии.

Расписание турниров ATP

5-13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)

10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)

31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)

1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)

8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)

22-28 февраля — Монпелье и Кордоба

1-7 марта — Роттердам и Буэнос-Айрес

8-14 марта — Марсель, Сантьяго и Доха

15-21 марта — Дубай и Акапулько

24 марта – 4 апреля — Майами.

Второй год подряд не состоится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Также из календаря были исключены турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.