Потапова: сыграю в квалификации в Абу-Даби, а в Мельбурне использую замороженный рейтинг

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о ходе восстановления после операции на голеностопе и поделилась планами на 2021 год.

«Не могу сказать, что это было очень тяжело. Профессиональный теннисист, пропустив месяц, два или даже больше, не разучится играть в теннис. В первую неделю, наверное, было сложно в плане физики. Из-за операции я не могла поддерживать себя в оптимальной форме, не могла, к примеру, бегать. И когда я наконец приступила к этому, ощутила всю боль начинающего спортсмена. Но с каждым днём становилось лучше. У меня прекрасная команда, прекрасный доктор, который помогал восстанавливаться после операции. Мы проделали большую работу. Сейчас я в Дубае и ничего не мешает и не препятствует подготовке к новому сезону



Пока не понятно, что будет в следующем году. Планы меняются буквально каждый день. Сначала мы должны были лететь в Австралию на первой неделе декабря, теперь всё это перенеслось на два месяца вперёд. Но мы не вешаем нос, подстраиваемся под ситуацию. Не могу быть уверена на сто процентов, но пока я собираюсь начать свой сезон в Абу-Даби. Я сыграю в квалификации, мы решили не использовать замороженный рейтинг. Может, конечно, я попаду в основу, никто не знает.



После этого, 15 января, мы улетаем в Австралию, там сидим на двухнедельном карантине. Это очень печально. Там я сыграю в основной сетке подготовительного к Australian Open турнира категории WTA-500, как раз в этом случае я использую свой замороженный рейтинг. А потом уже сам Открытый чемпионат Австралии.



Что будет после этого, пока сказать сложно. Возможно, я останусь в Австралии. Всё будет зависеть от выступления на Australian Open. Если я освобожусь уже на первой неделе, чего очень не хотелось бы, я заявилась на турнир WTA-250, который пройдёт одновременно со второй неделей «Шлема». Мы рассматриваем и учитываем все варианты с моей командой.



Это наш план на начало сезона на данный момент. После Австралии сейчас вообще ничего не понятно. Турнира в Индиан-Уэллсе не будет, Miami Open под вопросом, непонятная ситуация и с турниром в Санкт-Петербурге. Но мы в любом случае будем подстраиваться, готовиться и стараться радовать фанатов тенниса», — цитирует Потапову официальный сайт ФТР.