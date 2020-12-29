Тарпищев: для Рублёва и Медведева ATP Cup — больше шоу и подготовительный турнир к сезону
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился подробностями проведения ATP Cup. Напомним, за сборную России на турнире сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
«Никакой особой тактики нет — в турнире играют первый и второй номера страны, а всего участвуют 12 команд. Выбор капитана зависит от самих теннисистов — это добрая воля игроков. Сейчас, из-за пандемии, разрешили капитаном быть и самому игроку. ATP Cup — это больше шоу и подготовительный турнир к сезону», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Кого игроки выберут капитаном, пока неизвестно.
ATP Cup пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 1 по 5 февраля 2021 года. С 1 по 3 февраля 2021 года пройдёт групповой этап, 4 февраля состоятся полуфиналы, 5 февраля — финал.
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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