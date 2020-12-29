ATP официально представила календарь тура до 13-й недели

Пресс-служба ATP опубликовала календарь сезона-2020/2021 до 13-й недели.

ATP-тур. Сезон-2020/2021. Календарь

5-13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)

10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)

31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)

1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)

8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)

20-28 февраля — Монпелье и Кордоба

27 февраля — 7 марта — Роттердам и Буэнос-Айрес

7-14 марта — Марсель, Сантьяго и Доха

13-20 марта — Дубай и Акапулько

22 марта – 4 апреля — Майами.

Второй год подряд не состоится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Из календаря были исключены также турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.