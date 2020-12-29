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ATP официально представила календарь тура до 13-й недели

ATP официально представила календарь тура до 13-й недели
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP опубликовала календарь сезона-2020/2021 до 13-й недели.

ATP-тур. Сезон-2020/2021. Календарь

5-13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)
10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)
1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)
20-28 февраля — Монпелье и Кордоба
27 февраля — 7 марта — Роттердам и Буэнос-Айрес
7-14 марта — Марсель, Сантьяго и Доха
13-20 марта — Дубай и Акапулько
22 марта – 4 апреля — Майами.

Второй год подряд не состоится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Из календаря были исключены также турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.

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