Осака признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Японская теннисистка Наоми Осака признана лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

За Осаку было отдано 13,85% голосов. Помимо победительницы US Open на титул претендовали американка Серена Уильямс и победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек (Польша). По итогам опроса они заняли третье (8,61%) и четвёртое (8,16%) места соответственно.

Осака впервые была номинирована на премию AIPS.

В уходящем году, когда многие теннисные турниры не были проведены из-за пандемии коронавируса, Осака выиграла только один титул – во второй раз в карьере стала победительницей US Open.

Помимо этого Осака была признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press.

Теннисистка Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press