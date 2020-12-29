Осака признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Японская теннисистка Наоми Осака признана лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
За Осаку было отдано 13,85% голосов. Помимо победительницы US Open на титул претендовали американка Серена Уильямс и победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек (Польша). По итогам опроса они заняли третье (8,61%) и четвёртое (8,16%) места соответственно.
Осака впервые была номинирована на премию AIPS.
В уходящем году, когда многие теннисные турниры не были проведены из-за пандемии коронавируса, Осака выиграла только один титул – во второй раз в карьере стала победительницей US Open.
Помимо этого Осака была признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press.
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