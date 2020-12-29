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«Это разбило мне сердце». Жо-Вильфрид Цонга снялся с Australian Open

«Это разбило мне сердце». Жо-Вильфрид Цонга снялся с Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга снялся с Открытого чемпионата Австралии. Напомним, теннисист досрочно завершил сезон-2020 и по-прежнему восстанавливается после травмы.

«Несмотря на значительный прогресс в последние месяцы, я всё ещё не могу выступать на соревнованиях. Согласовал всё со врачами Australian Open, в этом году турнир придётся пропустить.

С нетерпением жду возвращения на корт, но мне нужно быть терпеливым, даже если пропуск Australian Open разбивает мне сердце.

Спасибо Федерации тенниса Австралии, ATP и всем, кто месяцами борется, чтобы теннис продолжал жить в эти непростые времена.

Всем счастливого Рождества и Нового года, берегите себя. До встречи», — написал Цонга на своей странице в "Твиттере".

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