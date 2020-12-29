Симона Халеп: убеждена, что Рафаэль Надаль выиграет «Ролан Гаррос» ещё несколько раз

Вторая ракетка мира Симона Халеп поделилась мнением о швейцарце Роджере Федерере и испанце Рафаэле Надале.

«Надаль или Федерер? Очень сложный вопрос. Всё зависит от того, кто тебе больше нравится как человек. Могу сказать, что Федерер мне нравится за красоту игры. Такое ощущение, что он не потеет, а его футболка выглажена даже после матча. С Надалем всё иначе. Он олицетворяет труд, сумасшедшую страсть, для него не существует пределов. Они разные как на корте, так и вне его. Не хочу называть одного, выбрала бы обоих», — приводит слова Халеп Digi Sport.

Помимо этого Халеп оценила шансы Надаля на победу на Открытом чемпионате Франции — 2021: «Убеждена, Надаль выиграет „Ролан Гаррос“ в 2021 году. Если в этом году он сумел победить, не отдав ни одного сета, учитывая холод, сырой грунт и остальные условия, он сможет выиграть ещё два, три или четыре раза».