Австралийская теннисистка отреагировала на критику её решения продавать интимные фото

19-летняя австралийская теннисистка Анджелина Граовац, принявшая решение продавать интимные фото для дополнительного заработка, отреагировала на критику в свой адрес.
«В мире и так слишком много негатива, сделайте всё возможное, чтобы не делать свой вклад. Займитесь самосовершенствованием, чтобы у вас не осталось времени критиковать других», — написала Граовац в своём «инстаграме».
Граовац, на данный момент не имеющая рейтинга WTA, опубликовала несколько фото в обнажённом виде на OnlyFans. Этот сервис позволяет создателям контента зарабатывать деньги, загружая свои фотографии или видео.
Австралийка выступает на турнирах ITF. Она начала профессиональную карьеру в 2018 году, но пока не приняла участия ни в одном турнире WTA. Благодаря теннисной карьере Анжелика заработала $ 3500.
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