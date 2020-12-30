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Австралийская теннисистка отреагировала на критику её решения продавать интимные фото

Австралийская теннисистка отреагировала на критику её решения продавать интимные фото
Теннис / WTA 0
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19-летняя австралийская теннисистка Анджелина Граовац, принявшая решение продавать интимные фото для дополнительного заработка, отреагировала на критику в свой адрес.

«В мире и так слишком много негатива, сделайте всё возможное, чтобы не делать свой вклад. Займитесь самосовершенствованием, чтобы у вас не осталось времени критиковать других», — написала Граовац в своём «инстаграме».

Граовац, на данный момент не имеющая рейтинга WTA, опубликовала несколько фото в обнажённом виде на OnlyFans. Этот сервис позволяет создателям контента зарабатывать деньги, загружая свои фотографии или видео.

Австралийка выступает на турнирах ITF. Она начала профессиональную карьеру в 2018 году, но пока не приняла участия ни в одном турнире WTA. Благодаря теннисной карьере Анжелика заработала $ 3500.

Австралийская теннисистка решила продавать свои интимные фото
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