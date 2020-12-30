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Стал известен полный состав участников ATP Cup

Стал известен полный состав участников ATP Cup
Теннис / ATP 0

Стал известен полный состав участников командного турнира ATP Cup, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 1 по 5 февраля 2021 года, сообщил журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».

Сборная Австралии получила уайлд-кард, так как является хозяином соревнований. По рейтингу лучшего игрока страны остальные 11 команд были распределены следующим образом:

1. Сербия.
2. Испания.
3. Австрия.
4. Россия.
5. Греция.
6. Германия.
7. Аргентина.
8. Италия.
9. Япония.
10. Франция.
11. Канада.

Жеребьёвка состоится в январе 2021 года. Команды будут поделены на 4 группы по 3 сборные в каждой. Победители групп выйдут в полуфинал.

В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.

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