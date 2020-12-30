Стал известен полный состав участников ATP Cup

Стал известен полный состав участников командного турнира ATP Cup, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 1 по 5 февраля 2021 года, сообщил журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».

Сборная Австралии получила уайлд-кард, так как является хозяином соревнований. По рейтингу лучшего игрока страны остальные 11 команд были распределены следующим образом:



1. Сербия.

2. Испания.

3. Австрия.

4. Россия.

5. Греция.

6. Германия.

7. Аргентина.

8. Италия.

9. Япония.

10. Франция.

11. Канада.

Жеребьёвка состоится в январе 2021 года. Команды будут поделены на 4 группы по 3 сборные в каждой. Победители групп выйдут в полуфинал.

В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.