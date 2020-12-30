Карен Хачанов предстал в новом стиле. Пую и Векич не понравилось

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новое фото из Дубая (ОАЭ) в своём «инстаграме».

«Новый стиль для 2021-го. Да-нет?» — подписал снимок Карен.

Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

В комментарии французский теннисист Люка Пуй на вопрос Хачанова ответил «нет». Хорватка Донна Векич отреагировала на фото Карена эмодзи с человеком, закрывшим лицо рукой.

24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков. В ноябре Хачанов сдал положительный тест на коронавирус, а в начале декабря благополучно вернулся к тренировкам.