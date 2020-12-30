Анастасия Павлюченкова назвала турниры, на которых сыграет в начале сезона
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова представила календарь своих выступлений на старте сезона-2021. Спортсменка в своём «твиттере» сообщила, что начнёт сезон на турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 5 по 13 января.
В феврале Павлюченкова выступит на турнире в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии.
29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.
В середине декабря было опубликовано расписание турниров WTA на первые семь недель 2021 года.
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