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Анастасия Павлюченкова назвала турниры, на которых сыграет в начале сезона

Анастасия Павлюченкова назвала турниры, на которых сыграет в начале сезона
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова представила календарь своих выступлений на старте сезона-2021. Спортсменка в своём «твиттере» сообщила, что начнёт сезон на турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 5 по 13 января.

В феврале Павлюченкова выступит на турнире в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.

В середине декабря было опубликовано расписание турниров WTA на первые семь недель 2021 года.

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