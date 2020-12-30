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Тренер Рублёва: Андрей провёл выдающийся сезон

Тренер Рублёва: Андрей провёл выдающийся сезон
Теннис / ATP 0
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Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, оценил выступление подопечного в завершившемся сезоне.

«Больше всего мне понравилась психологическая стойкость Андрея в те недели, когда нашей целью было попадание на Итоговый чемпионат ATP. Это были крайне напряжённые недели, и он сумел выступить на очень высоком уровне. Конечно, я почти всем доволен. Это был лучший год Андрея в плане рейтинга. Он выиграл пять финалов и в целом заметно прибавил. Рублёв провёл выдающийся сезон.

Мы прошли через непростые моменты, и в итоге случился этот великолепный год. Ключом к успеху стала усердная работа и страсть. Упорный труд приносит результат. Нам нужно продолжать в том же духе и не довольствоваться достигнутым. Если мы хотим оставаться на таком уровне, нужно во многом прибавить", — цитирует Висенте официальный сайт тура.

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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