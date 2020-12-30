«Раньше Рафа такого перед игрой не говорил». Мойя вспомнил ответ Надаля на «Ролан Гаррос»

Карлос Мойя, тренер второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаль, рассказал, как его подопечный воспринял информацию о том, что финал Открытого чемпионата Франции 2020 года будет сыгран под крышей. В поединке за титул действующий чемпион обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«Когда нам сказали, что финал пройдёт под крышей, мы даже не знали, как сообщить об этом Надалю. За 15 минут до начала игры тренер Франциско Ройг всё ему рассказал. Рафа ответил: „Мне всё равно, это ничего не меняет. Я собираюсь выиграть этот матч“.

Раньше Рафа такого перед игрой не говорил. Он знал, что не потерпит неудачи. Надаль очень скромный человек. Это не было проявлением высокомерия. Он просто ощущал уверенность в себе", — цитирует Мойю We Love Tennis.