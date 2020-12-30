Оже-Альяссим: в 2021 году хочу попасть в топ-10 и квалифицироваться на Итоговый турнир
20-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился планами на 2021 год.
«Очевидно, что я хочу продолжать прогрессировать. Я играю в теннис, чтобы усердно тренироваться и постоянно выходить на новый уровень. В следующем сезоне хочу попасть в топ-10 рейтинга и отобраться на Итоговый турнир АТР. Думаю, у меня для этого есть всё, остаётся лишь продолжать тренироваться и уверенно выступать на турнирах.
Мне нужно улучшать свою игру неделя за неделей и прибавлять в плане интенсивности. Если я смогу это сделать, то получу хороший шанс достичь своих целей», — цитирует Феликса официальный сайт АТР.
2020 год Оже-Альяссим завершил в ранге 21-й ракетки мира. В 42 матчах он одержал 23 победы.
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