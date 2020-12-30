Серена Уильямс показала зажигательный танец на тренировке
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в «Инстаграме» новым видео. На ней она танцует во время своей тренировки.
«Мне сказали, что я редко делюсь видео со своих тренировок. Надеюсь, этот ролик поможет вам понять, что настрой у меня серьёзный», — так подписан ролик.
Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.
Серена Уильямс приготовила торт-радугу. Фото
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
18:35
-
17:50
-
17:23
-
16:59
-
15:24
-
14:35
-
13:00
-
12:18
-
11:47
-
10:08
-
09:15
- 29 декабря 2020
-
23:52
-
21:16
-
19:11
-
18:19
-
17:31
-
16:49
-
16:35
-
16:08
-
15:12
-
14:11
-
13:06
-
12:08
-
11:41
-
10:48
-
09:00
-
00:52
- 28 декабря 2020
-
19:58
-
19:31
-
17:36
-
16:04
-
15:12
-
14:15
-
13:47
-
12:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам