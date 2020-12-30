Серена Уильямс показала зажигательный танец на тренировке

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в «Инстаграме» новым видео. На ней она танцует во время своей тренировки.



«Мне сказали, что я редко делюсь видео со своих тренировок. Надеюсь, этот ролик поможет вам понять, что настрой у меня серьёзный», — так подписан ролик.

Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.



В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.