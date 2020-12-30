Руседски: Федерер выбыл из гонки за звание величайшего игрока в истории

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски прокомментировал борьбу Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за звание самого титулованного игрока на турнирах «Большого шлема».



«И Надаль, и Джокович обойдут Федерера по количеству «Шлемов». Сейчас Новак отстаёт аж на три титула, но для него это не критично. Теперь в гонке за звание величайшего в истории принадлежит сербу и испанцу — Роджер из неё выбыл», — цитирует Руседски Tennis World USA.



В настоящее время Федерер является 20-кратным победителем ТБШ. У Надаля столько же трофеев на мэйджорах, тогда как Джокович отстаёт от швейцарца и испанца на три титула.



Ранее стало известно, что Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии 2021 года.

Руседски: у Федерера остался год, он сосредоточится только на Уимблдоне и Олимпиаде