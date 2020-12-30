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ATP опубликовала календарь до конца сезона. Стала известна судьба российских турниров

ATP опубликовала календарь до конца сезона. Стала известна судьба российских турниров
Теннис / ATP 0
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала расписание на весь 2021 год. Ранее затруднения с календарём соревнований возникали из-за неоднозначной ситуации с пандемией коронавируса.

Что касается двух турниров, проходящих в России, то ни «Кубок Кремля», ни соревнования в Санкт-Петербурге свои места в календаре сохранили — московские соревнования пройдут во второй половине октября, а St. Petersburg Open начнётся 9 сентября и продлится неделю.

Что касается «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, он по-прежнему стоит в расписании, что не означает его окончательную отмену. В графе «сроки турнира» обозначен «перенос», что означает возможное проведение соревнований в более поздние сроки.

Напомним, первыми турнирами в году станут соревнований в Делрэй Бич (США) и Анталии (Турция), которые начнутся 7 января.

Источник: турнир в Индиан-Уэллсе может не состояться второй год подряд
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