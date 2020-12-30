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ATP завершила расследование по делу Куэрри, сбежавшего с турнира в Санкт-Петербурге

ATP завершила расследование по делу Куэрри, сбежавшего с турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала итоги расследования по скандальному побегу американца Сэма Куэрри из России.

Напомним, Куэрри и его семья заразились коронавирусом, о чём стало известно во время турнира в Санкт-Петербурге. После этого спортсмен самовольно покинул Россию.

Куэрри принял решение покинуть Россию на частном самолёте из-за нежелания разлучаться с семьёй в незнакомой для него стране. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая для пересечения границы не требовала отрицательного результата теста. Долгое время местонахождение теннисиста не было известно.

В ходе расследования были изучены все обстоятельства происшествия, после чего в АТР пришли к выводу что поступок американского теннисиста противоречил целостности игры и Кодексу поведения ATP. На Куэрри был наложен условный штраф в размере $ 20 тыс. Испытательный срок Куэрри составил 6 месяцев.

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