Тарпищев: женский и мужской розыгрыши Кубка Кремля могут пройти в разные сроки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что женский и мужской розыгрыши Кубка Кремля в 2021 году могут пройти в разные недели.



«ВТБ Кубок Кремля» в следующем году состоится, это самое главное. Мы можем провести женский и мужской турниры в разные сроки, но пока здесь никакой конкретики. Ещё надо определиться с календарями ATP и WTA и смотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией", — цитирует Тарпищева ТАСС.



Напомним, в 2020 году столичные власти отказались от проведения Кубка Кремля. Причиной такого решения стала неоднозначная ситуация с коронавирусом. Действующими чемпионами соревнований являются россиянин Андрей Рублёв и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

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