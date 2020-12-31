Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев: женский и мужской розыгрыши Кубка Кремля могут пройти в разные сроки

Тарпищев: женский и мужской розыгрыши Кубка Кремля могут пройти в разные сроки
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что женский и мужской розыгрыши Кубка Кремля в 2021 году могут пройти в разные недели.

«ВТБ Кубок Кремля» в следующем году состоится, это самое главное. Мы можем провести женский и мужской турниры в разные сроки, но пока здесь никакой конкретики. Ещё надо определиться с календарями ATP и WTA и смотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией", — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, в 2020 году столичные власти отказались от проведения Кубка Кремля. Причиной такого решения стала неоднозначная ситуация с коронавирусом. Действующими чемпионами соревнований являются россиянин Андрей Рублёв и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

ATP опубликовала календарь до конца сезона. Стала известна судьба российских турниров
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020