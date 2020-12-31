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«Подача Иснера и характер Надаля». Синнер создал идеального теннисиста

«Подача Иснера и характер Надаля». Синнер создал идеального теннисиста
Теннис / ATP 0

37-я ракетка мира из Италии Янник Синнер создал идеального теннисиста из отдельных компонентов игры других игроков АТР тура.

«Подача Джона Иснера, приём и характер Рафаэля Надаля, форхенд Джоковича и бэкхенд Джоковича.

Мой лучший компонент из вышеперечисленных? Я всегда был доволен своим бэкхендом — с него я всегда играл увереннее, нежели другими ударами. На тренировках мы много работает над подачей и игрой у сетки, но я отчётливо понимаю, что мне лишь 19 лет, а это значит, что я могу только прогрессировать», — цитирует теннисиста Sky Sport Italia.

В октябре Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 стадию финала «Ролан Гаррос», за 14 лет. В ноябре итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, которому удалось пробиться в финал и выиграть соревнования категории АТР.

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