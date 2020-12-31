Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман: очень горжусь победами над Надалем и Тимом в 2020 году

Шварцман: очень горжусь победами над Надалем и Тимом в 2020 году
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман выделил свои главные победы в уходящем году.

«Если говорить о моментах, которыми я особенно горжусь, то это победы над Тимом в Париже и Надалем в Риме. Эти успехи стали фундаментом, который придал мне дополнительную уверенность на пути к дебютному попаданию в топ-10 рейтинга АТР», — приводит слова Шварцмана Tennis World USA.

2020 год Диего завершил в ранге девятой ракетки мира. В 40 проведённых матчах он одержал 25 побед. Невзирая на то что на протяжении всего сезона Диего не выиграл ни одного трофея, он сумел впервые в карьере квалифицироваться на Итоговой турнир. На престижных соревнования в Лондоне он, впрочем, проиграл все три матча группового этапа.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020