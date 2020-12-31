Шварцман: очень горжусь победами над Надалем и Тимом в 2020 году

Аргентинский теннисист Диего Шварцман выделил свои главные победы в уходящем году.



«Если говорить о моментах, которыми я особенно горжусь, то это победы над Тимом в Париже и Надалем в Риме. Эти успехи стали фундаментом, который придал мне дополнительную уверенность на пути к дебютному попаданию в топ-10 рейтинга АТР», — приводит слова Шварцмана Tennis World USA.



2020 год Диего завершил в ранге девятой ракетки мира. В 40 проведённых матчах он одержал 25 побед. Невзирая на то что на протяжении всего сезона Диего не выиграл ни одного трофея, он сумел впервые в карьере квалифицироваться на Итоговой турнир. На престижных соревнования в Лондоне он, впрочем, проиграл все три матча группового этапа.