Шварцман: очень горжусь победами над Надалем и Тимом в 2020 году
Аргентинский теннисист Диего Шварцман выделил свои главные победы в уходящем году.
«Если говорить о моментах, которыми я особенно горжусь, то это победы над Тимом в Париже и Надалем в Риме. Эти успехи стали фундаментом, который придал мне дополнительную уверенность на пути к дебютному попаданию в топ-10 рейтинга АТР», — приводит слова Шварцмана Tennis World USA.
2020 год Диего завершил в ранге девятой ракетки мира. В 40 проведённых матчах он одержал 25 побед. Невзирая на то что на протяжении всего сезона Диего не выиграл ни одного трофея, он сумел впервые в карьере квалифицироваться на Итоговой турнир. На престижных соревнования в Лондоне он, впрочем, проиграл все три матча группового этапа.
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