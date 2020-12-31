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Собкин рассказал, за счёт чего Рублёв может продолжить прогрессировать в следующем сезоне

Собкин рассказал, за счёт чего Рублёв может продолжить прогрессировать в следующем сезоне
Теннис / Australian Open 2021 0
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Заслуженный тренер России и многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин поделился мнением о прогрессе в игре Андрея Рублева.

«Чтобы прибавить в 2021 году, Андрею надо добавлять в свою игру новые элементы, наигрывать новые комбинации. Другой вопрос, что в теннисе можно иметь все компоненты для мозаики, но не уметь их правильно складывать. У Андрея же богатое поле деятельности для того, чтобы совершенствоваться как в одном, так и в другом. Только надо следить за объёмами тренировок. Он трудоголик, а эта черта характера идёт на пользу только в том случае, если с работой не перебарщивать. Иначе повышается угроза травм, чего бы очень не хотелось», — цитирует Собкина «КоммерсантЪ».

По итогам прошлого сезона Рублёв получил ежегодную награду АТР «Прогресс сезона».

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