Мугуруса: хочу выиграть все ТБШ, олимпийскую медаль и сыграть на Играх в дуэте с Надалем

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала об отношении к Олимпийским играм и поделилась целями на остаток карьеры.
«Олимпийские игры? В этом плане теннисистам повезло — мы выступаем весь год и не должны целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Для нас будто бы весь год идёт Олимпиада — взять хотя бы турниры „Большого шлема“ и другие крупные соревнования.
Посмотрим, что случится следующим летом, но теннисисты будут готовы выступить на Играх в Токио. Перенос игр стал для всех шоком. Надеюсь, очередных неожиданностей не будет, иначе я не представляю, как можно будет сдвинуть олимпийский цикл ещё на один год.
Мои цели? Я хочу выиграть все турниры „Большого шлема“, олимпийскую медаль и… сыграть на Играх в дуэте с Надалем», — цитирует Мугурусу AS.
27-летняя Мугуруса уже побеждала на двух мэйджорах — «Ролан Гаррос»—2016 и Уимблдон-2017. В начале 2020 года Гарбинье играла в финале Australian Open, однако уступила американке Софье Кенин.
- 31 декабря 2020
-
15:57
-
15:15
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
10:30
-
09:36
-
00:50
-
00:40
-
00:05
- 30 декабря 2020
-
23:25
-
22:42
-
21:18
-
18:35
-
17:50
-
17:23
-
16:59
-
15:24
-
14:35
-
13:00
-
12:18
-
11:47
-
10:08
-
09:15
- 29 декабря 2020
-
23:52
-
21:16
-
19:11
-
18:19
-
17:31
-
16:49
-
16:35
-
16:08
-
15:12
-
14:11
-
13:06