«Ну что, поехали в 2021-й?» Соболенко поздравила подписчиков с праздниками
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила подписчиков своих социальных сетей с наступающим Новым годом.
«Всем-всем, моим родным и близким. Моим друзьям, моей стране. Пусть новый год подарит мир, здоровье, счастье и улыбки. Каждому дому любви, благополучия и тепла. Чтобы все мы были счастливее, чем вчера. Пусть исполнятся добрые мысли, осуществятся смелые планы, пусть будут достигнуты ваши высоты! Всем-всем добра. Ну что, поехали в 2021-й? С Новым годом, дорогие мои!» — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.
2020 год 22-летняя Соболенко закончила в ранге 10-й ракетки мира. В 39 матчах, проведённых в прошлом сезоне, она одержала 29 побед.
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