Словацкая теннисистка дисквалифицирована на 12 лет за участие в договорных матчах

Словацкая теннисистка Дагмара Баскова не сможет играть в теннис на профессиональном уровне в ближайшие 12 лет. За участие в ряде договорных матчей она получила соответствующую дисквалификацию от Tennis Integrity Unit. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В ходе расследования TIU было установлено, что 28-летняя спортсменка приняла участие в пяти договорных матчах на протяжении 2017 года. Примечательно, что сама Баскова признала вину, однако в теннис она больше играть не планировала — в прошлом году она завершила профессиональные выступления.
Помимо официальных матчей Баскова не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с профессиональным теннисом. Кроме того словачка была оштрафована на $ 40 тыс.
Лучшим результатом Дагмары в рейтинге WTA является 1117-я строчка.
- 31 декабря 2020
-
17:04
-
16:46
-
16:16
-
15:57
-
15:15
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
10:30
-
09:36
-
00:50
-
00:40
-
00:05
- 30 декабря 2020
-
23:25
-
22:42
-
21:18
-
18:35
-
17:50
-
17:23
-
16:59
-
15:24
-
14:35
-
13:00
-
12:18
-
11:47
-
10:08
-
09:15
- 29 декабря 2020
-
23:52
-
21:16
-
19:11
-
18:19
-
17:31
-
16:49
-
16:35
-
16:08