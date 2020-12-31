Словацкая теннисистка дисквалифицирована на 12 лет за участие в договорных матчах

Словацкая теннисистка Дагмара Баскова не сможет играть в теннис на профессиональном уровне в ближайшие 12 лет. За участие в ряде договорных матчей она получила соответствующую дисквалификацию от Tennis Integrity Unit. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



В ходе расследования TIU было установлено, что 28-летняя спортсменка приняла участие в пяти договорных матчах на протяжении 2017 года. Примечательно, что сама Баскова признала вину, однако в теннис она больше играть не планировала — в прошлом году она завершила профессиональные выступления.



Помимо официальных матчей Баскова не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с профессиональным теннисом. Кроме того словачка была оштрафована на $ 40 тыс.



Лучшим результатом Дагмары в рейтинге WTA является 1117-я строчка.