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Словацкая теннисистка дисквалифицирована на 12 лет за участие в договорных матчах

Словацкая теннисистка дисквалифицирована на 12 лет за участие в договорных матчах
Теннис / WTA 0
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Словацкая теннисистка Дагмара Баскова не сможет играть в теннис на профессиональном уровне в ближайшие 12 лет. За участие в ряде договорных матчей она получила соответствующую дисквалификацию от Tennis Integrity Unit. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ходе расследования TIU было установлено, что 28-летняя спортсменка приняла участие в пяти договорных матчах на протяжении 2017 года. Примечательно, что сама Баскова признала вину, однако в теннис она больше играть не планировала — в прошлом году она завершила профессиональные выступления.

Помимо официальных матчей Баскова не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с профессиональным теннисом. Кроме того словачка была оштрафована на $ 40 тыс.

Лучшим результатом Дагмары в рейтинге WTA является 1117-я строчка.

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