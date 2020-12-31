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Тарпищев назвал ожидаемым решение Весниной возобновить карьеру

Тарпищев назвал ожидаемым решение Весниной возобновить карьеру
Теннис / WTA 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Елены Весниной возобновить карьеру. Она вернётся на корт после Открытого чемпионата Австралии.

«Веснина в паре по рейтингу проходит в пару на олимпийский турнир, поэтому зачем нам терять место? У нас две гарантированные пары, кто с кем конкретно будет играть, решать будем позже. Но ожидалось, что Веснина будет играть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.

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