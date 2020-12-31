Тарпищев назвал ожидаемым решение Весниной возобновить карьеру
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Елены Весниной возобновить карьеру. Она вернётся на корт после Открытого чемпионата Австралии.
«Веснина в паре по рейтингу проходит в пару на олимпийский турнир, поэтому зачем нам терять место? У нас две гарантированные пары, кто с кем конкретно будет играть, решать будем позже. Но ожидалось, что Веснина будет играть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.
Веснина определилась, с кем будет выступать в паре после возобновления карьеры
«Начну играть после Australian Open». Елена Веснина выходит из декретного отпуска
Олимпийская чемпионка Елена Веснина – о своём решении вернуться в теннисный тур и с кем будет играть в паре.
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